Rahandusministeerium: Danske uurimine USA-s jätkub

Ministeeriumi nõunik Erki Peegel sõnas pressiteates, et viimastel päevadel Eestis ilmunud uudiste pealkirjadest võib jääda mulje, et Ameerika Ühendriigid on lõpetanud Danske panga uurimise seoses minevikus toimunud võimaliku rahapesuga.

Tema sõnul lõpetati USAs vaid finantssanktsioonide rikkumist puudutav uurimine, millest informeeris Danske panka USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo OFAC.

«See otsus ei vabasta Danske panka teistest Ameerika Ühendriikides paralleelselt toimuvatest uurimistest ega võimalikest rahatrahvidest. USAs uurivad jätkuvalt Danske panga võimalikku seotust rahapesuga justiitsministeerium ja USA väärtpaberijärelevalve (SEC),» märkis Peegel.

Rahandusminister Martin Helme sõnas, et Eesti riigi maine on minevikus toimunud mitmetes rahvusvahelistes rahapesujuhtumites tugevalt kannatada saanud. «Nagu me teame, on erinevates riikides, sealhulgas USAs, algatatud uurimised seoses rahapesu tõkestamise nõuete rikkumistega Eesti asuvate pankade või nende filiaalide poolt ja Danske panga juhtum on nende seas suurimaid,» ütles Helme.

Ministri sõnul on Eesti jaoks väga oluline, et juhtumid saaksid põhjalikult läbi uuritud ja et Eesti saaks teada võimalikult palju sellest, mis minevikus tegelikult juhtus.

«Seetõttu on meie jaoks jätkuvalt tähtis selles protsessis võimalikult aktiivselt osaleda, teha USA uurimisasutustega koostööd ja kui uurimiste tulemusena määratakse pankadele trahvid, siis osaleda riigina trahvide jagamisel. Me oleme riigina selles protsessis kannatajad,» ütles minister.

Eesti finantsinspektsioon sundis 2015. aastal loobuma Danske panga filiaali Eestis mitteresidentide ärist, panga võimalik rahapesureeglite rikkumine puudutas perioodi 2007–2015.

2018. aastal alustas Eesti prokuratuur Danske juhtumis kriminaalmenetlust ja 2019. aasta veebruaris keelas finantsinspektsioon Danske panga filiaali tegevuse Eestis.