Elon Musk kirjutas Twitteris, et 2017. aastal, Model 3 arenduse kõige tumedamatel tundidel läks ta rahahädas Apple‘i juhi Tim Cooki jutule. Muskil oli plaan müüa toona Tesla ära, enda väitel oleks ta olnud nõus kümnendikuga Tesla toonasest turuväärtusest. Cook aga Muski jutule ei võtnud, vahendab BBC.

Tol ajal oli Tesla turuväärtus 60 miljardit dollarit ehk kui Cook ettepaneku vastu võtnuks, saanuks Apple firma kätte 6 miljardi dollariga. Tänaseks on mõlema firma aktsiad tublisti tõusnud: Tesla turuväärtus on alates Muski kirjeldatud tumedatest tundidest kerkinud ligi 1400 protsenti, Apple‘i aktsia on oma turuväärtuse viimase kolme aastaga neljakordistanud.