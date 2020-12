Euroopa Liit eraldab seitsme aastaga teadusele ligi 96 miljardit eurot

Ministeeriumi teatel seab programm jätkuvalt olulisele kohale baasteaduse, ent võrreldes varasemaga kasutatakse ka niinimetatud missioonipõhist lähenemist ning oodatakse enam panustamist ühiskondlikult olulistesse teemadesse nagu digitaliseerimine, keskkonnaküsimused, tervisevaldkond või puhas energia. Seejuures on kolmandik eelarvest suunatud just Euroopa Liidu kliimaeesmärkide saavutamisele.

Eesti teadusasutused on Euroopa Liidu teadusraha taotlemisel ja kasutamisel olnud üha edukamad. Aastatel 2014–2020 kestnud raamprogrammist «Horisont 2020» on seni rahastatud 618 Eesti osalusega projekti ning Euroopa Liidu panus Eesti asutuste teadus- ja arendustegevusse on olnud 232,4 miljonit eurot.