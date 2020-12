Keskpank prognoosib järgmiseks aastaks ligi 10-miljonilist kahjumit

Eelarve maht on koos sularahakuludega tänavusest 4,4 protsenti suurem. Kui jätta kõrvale kulutused sularahale, mis erinevad aastast aastasse väga palju, siis kasvab keskpanga eelarve 2020. aastaga võrreldes 700 000 euro võrra ehk 3,4 protsenti, teatas keskpank.

Eesti Panga prognoosi kohaselt on keskpanga järgmise aasta tulud 14,2 miljonit eurot, mida on 27,6 miljoni euro võrra vähem võrreldes 2020. aastaks prognoosituga. Varem on valdava osa Eesti Panga tuludest moodustanud euroala keskpankade ühtse rahapoliitikaga seotud tulud, kuid pandeemiakriisiga seonduvalt on prognoositud nende märkimisväärset vähenemist.

«Euroala keskpankade kriisiaegsed rahapoliitilised otsused mõjutavad otseselt ka keskpankade tulusid. Eelkõige ettevõtetele ja inimestele laenutingimuste võimalikult soodsana hoidmiseks astutud sammude hinnaks on keskpanga tulude järsk vähenemine,» ütles keskpanga president Madis Müller pressiteates.

Ta lisas, et need on olnud teadlikud otsused kriisi mõju leevendamiseks ja majanduse taastumise toetamiseks ning et nende sammude mõju keskpanga tuludele jääb ajutiseks.

«Just sellisteks keerulisemateks aastateks valmistudes on keskpank ka täiendavaid reserve loonud ja praeguseks ületab Eesti Panga kapital 600 miljonit eurot,» märkis Müller.

Järgmisel aastal suurenevad käibemüntide ja meenemüntide tootmise kulud. Plaanis on täiendada ühe-, viie- ja kümnesendiste müntide varusid ning lisaks annab keskpank tootmisse neli meenemünti ja kolm erikujundusega kaheeurost käibemünti. Samuti tellib Eesti Pank juurde 20-euroseid pangatähti.

Eesti Pank tellib järgmisel aastal oma hoonekompleksile energiaauditi ning jätkub ruumikontseptsiooni muutmine, mis osaliselt on tingitud finantsinspektsiooni töötajate arvu kasvust.

Järgmisel aastal käivituvad uuesti projektid, mis pandi vahepeal kriisi tõttu seisma: suuremahuliste maksete jaoks mõeldud arveldusüsteemi Target2-Eesti ja väärtpaberite arveldusplatvormi Target2-Securities arendustööd, aga ka statistika infosüsteemi arendamise konsultatsioonid.

Eesti Pank plaanib 2021. aastal teenida tulu muu hulgas reservide haldusest, finantsinspektsioonile tugiteenuste osutamisest ja meenemüntide müügist.

Eesti Pangas on järgmisel aastal 233,6 töökohta, mida on 2,5 koha võrra rohkem kui sel aastal. Palgafond kasvab aastaga 5,3 protsenti 11,9 miljoni euroni ja osa palgafondi kasvust on tingitud ametikohtade arvu suurenemisest.