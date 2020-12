MTA palub metsatehingutest 10. jaanuariks teada anda

Selle aasta kohta käivaid teatisi kasutatakse esimest korda tuludeklaratsiooni eeltäitmiseks, mis tähendab, et metsamüügist saadud tulu on varasemaga võrreldes oluliselt lihtsam deklareerida.

«Kahjuks näitab statistika, et paljud jätavad teatise esitamata, näiteks mullu jätsid õigeks kuupäevaks teatise esitamata ligi 2000 füüsilist isikut,» ütles MTA maksuauditi üksuse juht Erkki Paulus pressiteates. Deklareerimata metsamaterjali pealt tekkis riigil 2018. aastal maksukahju ligi 2,3 miljonit eurot.

Metsatehingu teatist saab esitada kas elektrooniliselt e-MTA-s või pabervormil. Teatist ei pea esitama, kui aastas müüdud või ostetud metsamaterjali kogus on alla 20 tihumeetri ning tulu võib kanda otse tuludeklaratasioonile. Samuti ei pea teatises deklareerima puitu, mis on ostetud välisriikidest või mis on juba töödeldud.