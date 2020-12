Nordecon kinnitas 6-sendise dividendi

Nordeconi mullune konsolideeritud puhaskasum oli ligi 3,4 miljonit eurot ning eelmiste perioodide jaotamata kasum on 9 miljonit eurot. Kokku moodustas jaotuskõlblik kasum eelmise aasta lõpu seisuga niisiis ligi 12,4 miljonit eurot, teatas Nordecon börsile.

Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud seltsi aktsiaraamatusse 7. jaanuari arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev ehk ex-päev on 6. jaanuar. Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 25. märtsil.