Mitu Euroopa riiki peatas lennud Lõuna-Aafrika Vabariigiga

Saksamaa, Šveits, Holland, Türgi, Sudaan, El Salvador ja Guatemala on keelanud lennuühenduse LAViga, kirjutab kohalik portaal Businesslive. Hollandi valitsuse sõnul keelati kõik reisilennud LAVi ja tagasi kuni 1. jaanuarini. Šveitsi ametnikud ütlesid esmaspäeval, et usutavasti on uus tüvi juba Šveitsis, ehkki seda ei ole seal veel ametlikult dokumenteeritud.