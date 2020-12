Politsei hoiatab tutvumisportaalides leviva petuskeemi eest

Kelm võib vestlust ülal hoida mitu nädalat või isegi kuud ning alguses rääkida tühjast-tähjast, alles siis muu jutu käigus mainida, et tegeleb investeerimisega, teatas keskkriminaalpolitsei.

«Kui mees näitab üles huvi ka ise investeerida, selgitab naine üksikasjalikult kuidas see käib ja annab juhiseid, kuid rõhutab korduvalt, et soov investeerida peab olema mehe enda otsus. Alles pärast esimese ülekande tegemist muutub jutt pealetükkivamaks – soovitatakse investeerida aina enam, et ka tulu suurem oleks,» seisab keskkriminaalpolitsei sotsiaalmeedia postituses.

Politsei teatel on tegemist pettusega ning oma raha ega lubatud tulu ei näe ohver enam kunagi. Tegemist on maailmas laialt levinud skeemiga ning selliseid juhtumeid on ka Eestis.

«Tutvusportaalis end noorte kaunite neidudena esitlevad kelmid suhtlevad nii inglise kui ka vene keeles. Alguses räägivad nad enda kogemusest investeerimisel ning pakuvad nõu ja abi – mõni ütleb, et on investeerimiskonsultant, mõni väidab, et tal on kogenud mentor, mistõttu on riskid madalad ja tulu garanteeritud,» selgitab politsei kelmide taktikat.

