TransferWise hüvitas ohvrile nende nimel väljapetetud raha

«Meil on äärmiselt kahju, et proua Rands langes pettuse ohvriks ning astusime koostöös ametlike asutustega (CERT-EU) vajalikud sammud, et eemaldada proua Randsi petturitega suhtlemiseni viinud kolmanda osapoole veebileht,» toonitas TranferWise’i kõneisik. «Tegu oli väga keeruka petuskeemiga, mida toetas proua Randsi telefoni alla laaditud kolmanda osapoole tarkvara, mis võimaldas petturitel tema nimel makseid teha,» lisas ta.