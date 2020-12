Kuressaare-Tallinna lennuliini hakkab teenindama 48-kohaline NyxAir

Lepingu järgi lendab Kuressaare–Tallinna lennuliinil 48-kohaline lennuk, milleks on turbopropellermootoriga ATR 42-500. Sarnaselt varasemaga jätkatakse 12 reisiga nädalas. Esimene lend kestis 32 minutit, vahendas ERR.

«Suurem lennuk on sellepärast tähtis, et esiteks meil on reisijaid rohkem, teiseks see, et meil on suur probleem ikkagi pagasiga,» kommenteeris Saaremaa ettevõtjate liidu juht Robert Pajussaar Rahvusringhäälingule.

«Mul on suur rõõm, et täna hommikul tegi Kuressaare ja Tallinna liinil esimese lennu suurem, 48-kohaline NyxAir lennuk,» sõnas ka peaminister Jüri Ratas. «Oleme viimased paar aastat töötanud selle nimel, et saarte elanikud saaksid mandriga parema ühenduse ning mul on hea meel, et suurem lennuk Tallinna-Kuressaare liinil annab selleks edaspidi olulise panuse. Tänan ja tunnustan kohaliku omavalitsuse esindajaid, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning kõiki teisi asjaosalisi, kellega koos me selle tulemuseni jõudsime,» tänas peaminister.