Vormsi liinilaev Reet sõitis madalale, ühendus saarega võib katkeda päevadeks

Rohuküla sadamakapten kinnitas kell 20.00, et parvlaev Reet ei ole veel sadamasse jõudnud ning tõdes, et Rohukülas ühtegi vaba pukserit saadaval pole, mistõttu tuleb tehniline abi leida mujalt.

Kihnu Veeteede juht Andres Laasma ütles Postimehele, et parvlaev Reet kaldus seni teadmata põhjusel peatselt pärast Sviby sadamast lahkumist kursilt kõrvale ning jäi madalale kinni. Laeval leket ei tuvastatud, reisijatele ohtu ei tekkinud. Õnnetuse hetkel oli pardal 21 reisijat.

Merevalvekeskuse ja Läänemaa vabatahtlike merepäästjate abiga alustati reisijate evakueerimist, kell 20.30 kinnitas Laasma, et kõik reisijad kas juba on või peaks koheselt jõudma nende poolt soovitud sadamatesse kas Vormsil või Rohukülas, sõidukid jäävad ööseks laeva. Rohuküla sadamakapten kinnitas, et osa reisijaid on laevalt abipaatidega sadamasse toimetatud.

«Alustame laeva madalalt lahti tõmbamisega hommikul. Rohukülast tuleb appi veeteede ameti töölaev Sektori ja Pärnust asus teele pukser Nico. Viime Reeda Sviby sadamasse, kus teeme veealuse osa ülevaatuse ja otsustame edasised tegevused,» selgitas Laasma. Firmajuhi kinnitusel antakse reisijatele ja sõidukiomanikele igakülgset abi ning informeeritakse sõidukite kätte saamise võimalusest niipea kui asjaolud on selgunud.

Praeguseks teada oleva info kohaselt oli laeva kursilt kõrvale kaldumise põhjuseks tehniline rike. Laasma ütles, et täpse põhjuse peab välja selgitama uurimine ning ei soovinud esialgsete versioonide üle spekuleerida.

Vormsi - Rohuküla laevatee kõrval on meri nii madal, et vähimagi faarvaatrilt eksimise korral on suur tõenäosus, et laev puudutab põhja või jääb madalale lausa kinni.

Parvlaev Reet kaldus tavapärasest laevateest ida poole kõrvale peatselt pärast Sviby sadamast väljumist. FOTO: Marinetraffic / Postimees

Lähipäevil Vormsile ei saa

Seoses avariiga on Kihnu Veeteede kodulehe andmetel tühistatud reisiparvlaeva Reet väljumised Vormsi liinil pühapäevast teisipäevani. Kas on võimalik, et jõulueelsel ajal luuakse mingi alternatiivne võimalus saarele pääsemiseks, ei ole täna selge.