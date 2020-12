Vormsi liinilaev Reet sõitis madalale, laevale ja reisijatele ohtu ei ole

Rohuküla sadamakapten kinnitas kell 20.00, et parvlaev Reet ei ole veel sadamasse jõudnud ning tõdes, et Rohukülas ühtegi vaba pukserit saadaval pole, mistõttu tuleb tehniline abi leida mujalt.

Praeguseks teada oleva info kohaselt oli laeva kursilt kõrvale kaldumise põhjuseks tehniline rike. Vormsi - Rohuküla laevatee kõrval on meri nii madal, et faarvaatrilt eksimise korral on suur tõenäosus, et laev puudutab põhja või jääb madalale lausa kinni.