Eesti Energia juhi sõnul pole esialgu mõtet tuumaenergiale keskenduda

Eesti Energia on saanud teadmisi tuumaenergiast tänu sellele, et kümmekond aastat tagasi osaleti partnerina Leedu tuumajaama projektis. Põlevkivienergeetika kõrval aina rohkem erinevatesse taastuvenergeetika valdkondadesse panustava ettevõtte juhina ei välistanud Hando Sutter, et väikese võimsusega tuumajaam kunagi Eestisse kerkib.

"Eesti on suhteliselt väike riik ning kõige väiksem praegu olemasolev tuumareaktor on üle 1000 megavati, see on umbes kaks korda nii suur, kui Eestis on suvel maksimaalne päevane energiatarbimise võimsus. Ehk meil lihtsalt pole seda elektrit siin kuskile panna," lausus Sutter.

Sutter märkis,et Eestil on edukas ja suurte kogemustega naaber Soome, kes arendab mitut reaktorit.

"Praegu me siiski panustame taastuvenergiasse, aga ei ole välistatud, et kunagi see väike moodulreaktor tuleb ja ka Eestisse tekib. Kas ta tekib Eesti Energia või mõne muu energiaettevõtte toel, seda me saame näha," märkis Sutter, kelle hinnangul on umbes aastal 2030 selge, kas sobiv tehnoloogia on olemas.