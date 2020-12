«Kuigi tulenevalt lootusest COVID-19 vaktsineerimise positiivsele majanduslikule mõjule on mootorikütuste hinnad jätkanud maailmaturul tõusmist, on Circle K eesmärk pakkuda kõikidele klientidele kvaliteetset kütust taskukohase hinnaga. Seda eriti jõuluperioodil, mil igakuised kulutused on kõrgemad,» põhjendas hindade langetamist näiteks Circle K kütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi.