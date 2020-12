Metallkonstruktsioonide tootja käive kasvas pea kaks korda

«Nende nelja uue seadmega suudame me Eesti projekteerijatele ja ehitajatele pakkuda senisest nutikamaid, säästlikumaid ja mõistlikumaid metallilahendusi, mida varasem masinapark ei võimaldanud,» selgitas Vesiaid.

Vesiaidi sõnul on uutesse seadmetesse ja teenustesse investeerimine ennast sedavõrd õigustanud, et lähitulevikus nähakse end regiooni ja metallisektori suurima tootjana. Lisaks käibekasvule on kahekordistunud ka töötajate arv – kui eelmisel aastal töötas ettevõttes 26 inimest, siis 2020. aasta lõpetatakse 58 liikmelise meeskonnaga.