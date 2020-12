Mihkel Nestor: majanduskasv saab hoo sisse järgmise aasta teises pooles

Järgneb Mihkel Nestori kommentaar:

Uue aasta esimene kvartal ähvardab tulla meditsiinisüsteemi ja majanduse jaoks väga keeruline. Samas on Suurbritannia ja USA juba alustanud elanikkonna vaktsineerimisega ja õige pea juhtub see ka Eestis. See lubaks ka majandusel taaskord vabamalt hingata.

Valgus tunneli lõpus

Kuigi jõulud on kohe-kohe ukse ees, ei näi tavapärane ood rahule ja rõõmule sobilikuna. Koroonapandeemia teine laine, mis muu maailmaga võrreldes Eestisse küll hilinemisega jõudis, on nüüd püüdmas aina uusi tippe ja vähemalt haiglapersonalil on üldse raske mingisugustest jõulupühadest unistada. Et pikad pühad nakatumist veelgi tõstavad, siis saab uue aasta algus olema praegusest veel hullemgi.

Ent nagu ütleb Hollywoodi filmides ülekasutatud mõttetera, on öö pimedaim enne koitu. Nagu me teame, on ravimiteadlaste pingutused kandnud vilja ja Suurbritannias ning USAs on juba alanud elanikkonna koroonaviiruse vastane vaktsineerimine. Loodetavasti peaks selle aasta sees andma esimesele koroonavaktsiinile loa ka Euroopa Ravimiamet, mis tähendab, et vaktsineerimisega on õige pea võimalik algust teha ka Eestis. Alguses jõuab vaktsiin muidugi vaid riskigruppideni, kuid ehk on see ka piisav, et saaksime taas mõelda piirangute leevendamisele. Valdav enamus haiglaravi vajavatest patsientidest on vanemaealised või põevad raskeid kroonilisi haiguseid. Kui nende inimeste nakatumine on peatatud ja haiglate koormus väheneb, puudub vajadus ka ulatuslikeks piiranguteks. See võimaldaks normaalsesse hingamisrütmi naasta ka Eesti majandusel.

Euroopa meistrivõistlused vaktsineerimises

Mõistagi ei sõltu majanduse taastumine vaid Eesti vaktsineerimisprogrammi kulust. Väga oluline on, et asjad liiguksid sarnases tempos edasi ka teistes riikides. Kuigi ravimiameti otsus annab rohelise tule kõigile Euroopa Liidu riikidele, võib arvata, et vaktsineerimine ei liigu riikides päris ühtlases tempos. Ühelt poolt saab tegemist olema Euroopa lahtiste meistrivõistlustega haldussuutlikkuses, kus paremini õlitatud bürokraatiaga riigid ehk vaktsineerimisega kiiremini ühele poole saavad. Teisalt on riikide lõikes väga erinev ka elanikkonna valmidus vaktsineeritud saama, mis näiteks Prantsusmaa puhul võib muutuda reaalseks probleemiks. Seevastu Aasias, kus viiruse teist lainet on suuresti õnnestunud vältida, ollakse elanikkonna lausvaktsineerimise osas üsnagi äraootaval seisukohal. Halvemal juhul võib vaktsineerimisprogrammide erinev tempo takistada inimeste vaba liikumist ka siis, kui Eestis on olukord juba kontrolli all. Mõeldes Eesti peamiste kaubanduspartnerite ja välisturistide lähteriikide peale, siis on nemad õnneks teinud kõik ettevalmistused, et vaktsineerimine toimuks võimalikult kiiresti.

Kui kiiresti majandus taastub?