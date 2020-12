On börsimull, ei ole mulli?

Vaatamata koroonaviiruse pandeemia laienemisele ja riikide majandusnäitajate halvenemisele püstitavad USA börsid uusi rekordeid. Kolmapäeval kerkisid rekordtasemele kõik kolm USA aktsiaturgude peamist börsiindeksit. Aasta algusest on indeks S&P 500 kerkinud 15 protsenti, peamiselt tehnoloogiasektorit iseloomustav Nasdaqi koondindeks koguni 42 protsenti. Ülespoole rühivad ka muu maailma aktsiaturud.

Need on värskeimad näited börsipalavikust ning aktsiaturgudel küsitakse üha rohkem, kas börsimull on nüüd käes ja valmis lõhkema.

Vastakad arvamused

Praeguse börsibuumi mootoriks on väikeinvestorid, kuid pole selge, kui kaua on nad nõus maksma üha kõrgemat hinda tehnoloogiaettevõtete aktsiate eest.

Nii mõnedki võrdlevad praegust aktsiaturgu 1990. aastate lõpu internetimulliga, kuid domineerib arvamus, et mulli lõhkemist lähiajal ilmselt siiski ei tule.

Investeerimisajakiri Barron’s kirjutab, et praeguse ja kahe aastakümne taguse internetimulli vahel on suur erinevus. Põhjenduseks toob ajakiri näite, et toona kerkisid kümme suuremat tõusjat börsidebüüdil esimese kümne kauplemispäevaga kõik vähemalt 350 protsenti, aga paljud neist ettevõtetest seisid tegelikult savijalgadel.

Praegused avalikud esmapakkumised (IPOd) võivad olla küll kallid, kuid samas on ettevõtted palju küpsemad kui 1999. aasta börsile minejad. DoorDash on seitse aastat, Airbnb 12 aastat vana.

Ka majanduslehe Financial Times prominentne ökonomist Martin Wolf usub, et aktsiaturgudel mulli ei ole, ei USA turgudel ega mujal maailmas. Wolfi sõnul annab vastuse sellele, kas aktsiad on mullis või mitte, ettevõtete kasumi ja intressimäärade perspektiiv. Arvestades, et kasumiperspektiiv on tugev ja intressimäärade perspektiiv ülimadal, on tema sõnul aktsiate hinnad siiski üsna mõistlikud.

Tõsi, kui vaadata indeksi S&P 500 ettevõtete kasumi tulusust, siis on olukord kehvavõitu. Kasumi tulusus on vastupidine aktsiaanalüüside tuntuima suhtarvu, aktsia hinna ja kasumi (p/e) suhtele – see tähendab kasumi ja hinna suhet (e/p). S&P indeksi koosseisu kasumi ja hinna suhe on praegu kolm protsenti.

«See suhe on veel väiksem olnud vaid 1929. ja 1999/2000. aastal. Me kõik teame, mis siis juhtus,» kirjutas Wolf, viidates 1929. aasta börsikrahhile (millele järgnes suur depressioon) ning sajandilõpu internetimulli lõhkemisele.

Ka teine oluline näitaja, intressimäär, on ülimadal. Ameerika Ühendriikides ja teistes arenenud riikides on lühiajalised nominaalintressid nullilähedased ning reaalintressid (inflatsiooniga korrigeeritud – toim) miinuses.

Wolfi sõnul ei ole praeguse intressitaseme juures aktsiad ülehinnatud, aga suur küsimus on, kas reaalintressid hüppavad üles, ja kui, siis millal.

Kas börsil toimub mullistumine? FOTO: FOTO: Pm

«Paljud usuvad, et lõdvast rahapoliitikast tingitud ülimadalad intressimäärad jäävad aastakümneteks,» kirjutas ökonomist nädala alguses. «Kui neil on õigus, siis selleks ajaks ootame kiiremat inflatsiooni.»

Turgude suhtes on positiivne isegi viimaste aastakümnete suurimaid skeptikuid, legendaarne investor Jim Rogers. Tema sõnul pole lähiajal börsikrahhi karta, sest keskpangad on paisanud rahasüsteemi liiga palju raha.