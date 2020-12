Rootsi tööstusfirma laiendab Tartus pea 8 miljoniga tootmist

Uue, 12 000 ruutmeetri suuruse tootmisüksuse ehitus algab olemasoleva lehtmetalli tootmise kõrval, Vahi tööstuspargis asuval krundil kohe ning see on plaanis avada 2022. aasta esimeses kvartalis.

«Nõukogu on nõusoleku andnud. Kui ma neli aastat tagasi siia tulin, olime selles seisus, et inimesed kartsid töölegi tulla, arvasid, et tehas pannakse kinni. Kui ütlesin nõukogule, et eesmärk on kolida uude majja, vaadati mind kui mõttetut unistajat. Enne loa saamist tuli tulemusi ette näidata,» rääkis ta.