Maksu- ja tolliametit hakkab vedama Olympic kasiino eksjuht

Ta lisas, et ta on uuele ametikohale asumisel enda jaoks sõnastanud kolm suurt eesmärki: «Oluline on tõsta Eesti inimeste arusaamist maksude tasumise vajalikkusest ja seeläbi suurendada igaühe valmisolekut makse maksta, hoida maksu- ja tollitöötajate sihid selged ja motivatsioon kõrgel ning tagada, et ameti pakutavate avalike teenuste kasutamine oleks digiajastu standardite kohaselt kõrgel tasemel.»