Aucklandis algas America's Cupi superpurjekate Prada jõuluregatt

17.–20. detsembrini Aucklandis peetaval Christmas Cupi regatil võistlevad neli võistkonda: New Yorki jahtklubi laeval American Magic, Uus-Meremaa Emirates Team, Itaalia Luna Rossa Prada Pirelli Team ning Ühendkuningriigi Ineos Team UK. Järgmise America's Cupi karikavõitja selgitatakse välja 2021. aasta märtsis, kui omavahel võistlevad auhinda enda käes hoidev Uus-Meremaa võistkond ning parim ülejäänud kolmest. Praegune võistlus on seega eelsõiduks ametlikule karikasõidule.

Kakumäe Sailing Centeri purjetamisõpetaja Indrek Ilves selgitas, et täna alanud võistlus on erakordne seetõttu, et uue disainiga ning enneolematuid kiirusi saavutavad paadid pole koroonapandeemia tõttu varem omavahel võistelda saanud.