USA rahandusministeerium teatas, et kahtlustab Šveitsi ja Vietnami oma valuuta manipuleerimises, kirjutab Financial Times. Rahandusministeerium ähvardas riike karistusega, kui nood manipulatsiooni ei lõpeta.

Šveitsi puhul seisnes süüdistus selles, et väikeriik hoiab oma valuutat kunstlikult madalal. Šveitsi keskpank lükkas need süüdistused tagasi ja teatas, et nemad oma tegevust ei muuda ning on valmis vajadusel valuutaturgu sekkuma.