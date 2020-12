Amazoni osanik MacKenzie Scott täidab lubadust ja annetas 6 miljardit dollarit

Ta kirjutas oma sotsiaalmeedias, et tunneb suurt vastutust nende inimeste ees, kelle elusid on pandeemiaga kaasnenud majanduskriis väga tugevalt mõjutanud, kes on kaotanud tervise ja sissetuleku. Nii panigi ta suvel kokku erinevate valdkondade spetsialistidest koosneva meeskonna, kelle nõustamisel on juba jõutud jagada annetusi 384 organisatsioonile, kes tegelevad igapäevaselt kriisi tõttu raskustesse sattunud inimeste toetamsega. Viimase nelja kuuga annetas Scott 4,15 miljardit dollarit, aasta algusest ulatuvad annetatud summad kokku juba ligi 6 miljardi dollarini.