Otse ⟩ Eesti Pank prognoosib järgmiseks aastaks kümneprotsendilist tööpuudust

Samas on Eesti majanduse väljavaade keskpanga hinnangul siiski ebakindel, sest vaatamata lootustandvatele vaktsiiniuudistele on pandeemia kulgu pea võimatu ette ennustada ja majanduse areng võib oodatust märkimisväärselt erineda. Samuti valitseb suur määramatus välisnõudluses.

Majanduse kiire tagasipõrge selle aasta kolmandas kvartalis tõendas Eesti Panga hinnangul, et piirangute kadudes on Eesti majandus võimeline kiiresti kosuma. Kui pandeemia allub peatsele vaktsineerimisele, ei kahjusta koroonakriis majandust püsivalt ja majandus jõuab kriisieelselt prognoositud rajale tagasi 2022. aastal.

Eesti Pank tõi välja, et paindliku tööturu tõttu on hõive järsult vähenenud ning abi tuleb suunata töötute aitamisele. Kuigi Eesti majanduslangus on seni olnud üks pehmemaid, on hõive vähenenud ulatuslikumalt kui enamikes teistes Euroopa riikides.