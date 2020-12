Korruptsioonikomisjon hakkab uurima riigi antud kriisilaene

Raigi sõnul on ebaselge laenude andmise eesmärk ja ka tingimused, mille alusel otsuseid tehti. «Otsustusprotsess on kohati olnud läbipaistmatu, puuduvad ühtselt kehtestatud tingimused, samuti ei ole esitatud põhjendusi, kui taotlused on jäänud rahuldamata,» selgitas Raik ja lisas, et need asjaolud loovad eeldused korruptsiooniks ja riigi raha väärkasutuseks.