Reisigigant TUI – kolm miljardit miinust, kuid suured ootused

Samas märgib TUI börsiteates, et kuigi pandeemia pole veel läbi, paistab tunneli lõpus valgus ning turismi väljavaated on head ja nõudlus puhkusereiside järele täiesti olemas. TUI põhjendab ootusi sellega, et kõigi vanuserühmade tarbijad kinnitavad, et reisimine on nende jaoks pandeemia-aastal see, millest kõige enam puudust tuntakse.