Peatselt algab elektriautode ostutoetuse taotlemine

Tooming sõnas, et KIK vaatab taotlused läbi laekumise järjekorras. «Loodame, et need on kvaliteetsed, sest see võimaldab rahastusotsused teha võimalikult kiiresti. Aega on meil selleks maksimaalselt 70 päeva, kuid eeldatavasti saame esimesed otsused teha juba uue aasta alguses,» lisas ta.