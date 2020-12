Eestis alustas tegevust uus e-apteek

«Azeta.ee on teine e-apteek, mis tegutseb Azeta kaubamärgi all. Lätis nägi ilmavalgust Azeta.lv täpselt aasta tagasi,» ütles Azeta Leedu tegevjuht Justė Levčenkaitė pressiteates.

Ettevõtte eesmärk on kasvada juhtivaks e-apteegiks Eestis. Levčenkaitė märkis, et novembris avatud e-poe arendustööd jätkuvad ning oodata on ka uusi teenuseid.