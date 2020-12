Tarbija ettevaatlikkus käib käsikäes üha mustema koroonastatistikaga

«Analüüsime Eesti inimeste tarbijakäitumist alates selle aasta veebruarist ning teise laine pealt näeme selgelt, et tarbimise ettevaatlikkus käib käsikäes koroonadiagnoosi arvude kasvuga,» ütles SEB Balti kliendianalüüsi ja andmeteaduse juht Lennart Kitt pressiteates.

Võrreldes eelmise aasta novembriga on tänavused kaardiostud kahanenud ligi nelja protsendi võrra ning oktoobriga võrreldes on toimunud viieprotsendiline kukkumine. Eelmise kuuga võrreldes on enim kannatanud 23-protsendise langusega kulutused reisimisele, 16 protsendiga väljas söömine ning 14 protsendiga meelelahutuse valdkond.