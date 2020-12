Üle tuhande krüptofirma on tänavu tegevusloa kaotanud

Kliendid eksootilistes riikides

Rahandusministeeriumi teatel on rahapesu andmebüroo (RAB) 2020. aastal ära võtnud rohkem kui tuhande virtuaalvääringute valdkonnas tegutsenud ettevõtte tegevusloa, kuid samas tegutsevad Eestis välja antud tegevusloaga jätkuvalt ligi 400 virtuaalvääringute teenuste pakkujat. Paljude nende ettevõtete side Eestiga on minimaalne ja osade ettevõtete klientuur asub kaugetes riikides.

«Seetõttu hoiame me seda valdkonda valitsuskomisjonis ka uuel aastal kindlasti kõrgendatud tähelepanu all. Virtuaalvääringute teenuste valdkonnas on järgmisel aastal plaanis mitmed olulised regulatiivsed muudatused, et seda sektorit veelgi rohkem korrastada,» lisas Tali.