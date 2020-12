Kinnisvaraarendaja: ma ei arva, et see on kriisi lõpp

Capital Milli tegevjuhi Igor Möldri sõnul peab olema valmis, et koroonakriis on meie reaalsus järgmised paar aastat. Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Capital Milli tegevjuhi Igor Möldri sõnul tuleb nakatumiste arvu suurenemise valguses olla valmis, et see on meie reaalsus järgmised paar aastat ning pihta saanud sektorite jaoks pole olukord veel kaugeltki lõppenud. «Eks järgmisel aasta ole näha, kes pinnale jäid ja kes pidid uksed sulgema,» ütles ta.