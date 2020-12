Paet: Euroopa Komisjon lõpetas Eesti totrad mängud lennunduses

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas kinnitas reedel, et uuest aastast kaovad Tallinna lennujaamast lennupiirangud, mida piirati sõltuvalt siht- ja lähteriikide nakatumiskordajast.

Praegu on lubatud otselennud riikidesse ja riikidest, mille uute nakatumiste arv 100 000 elaniku kohta jääb viimasel 14 päeval alla Euroopa Liidu kahekordse keskmise. Suvel pidi liini avamiseks olema sama näitaja alla 25.

Eesti oli tükk aega koos Lätiga Euroopa Liidus ainuke, kes otselende keelas, märkis Paet.

«See, mida ta siin kuude kaupa on korraldanud, on täiesti jabur. Kannatanud on nii inimesed kui lennufirmad. Jah, lõpuks viskas ka Euroopa Komisjonil lõplikult üle ning tegid teatise, et 1. jaanuarist lende piirata ei tohi. See tehti sisuliselt ainult siinse lende piirava otsustamise pärast,» teatas endine välisminister.

Paeti sõnul on Aas vastutav, et Tallinnast pole toimunud otselende Stockholmi, Kopenhaagenisse, Amsterdami, Pariisi, Oslosse, Brüsselisse, Kiievisse, Zürichisse, Viini, Milanosse. «Kõigisse neisse olid lennufirmad valmis lendama või lendasidki enne, kui Eesti majandusminister selle ära keelas.»

Paet ütleb, et keelatud liinide taas avamine ei pruugi enam nii lihtne olla. «Ka pole kindel, et niigi kehvade ühendustega Eestisse, kus ka riik on kuude kaupa lennundust lammutanud, praegusel keerulisel ajal lennufirmad tagasi tõttavad. Sest täiendav kahju ettevõtluskliima usaldusväärsusele on tehtud.»