Airbnb tegi võimsa börsidebüüdi

Endiselt iduettevõte

Nad ehitasid veebilehe, mille kaudu pakkusid lühiajalist öömaja ja hommikusööki nendele, kel ei õnnestunud San Francisco ülekuumenenud turul hotellikohta reserveerida. Internetileht Airbedand­breakfast.com avati ametlikult 2008. aastal ning esimesed kasutajad olid kolm San Francisco disainikonverentsil osalejat.

2009. aasta märtsis lühendas ettevõte nime Airbnb.com-iks ning kaasas samal aastal varajase staadiumi investoriks riskikapitalifondi Sequoia Capital.

Paar aastat hiljem laienes ettevõte välisturgudele, avades harukontorid Suurbritannias, Saksamaal, Prantsusmaal, Hispaanias, Venemaal ja Brasiilias.

Airbnb teenib raha teenustasudest, mida maksavad nii broneerijad kui ka ööbimiskohtade omanikud. Olenevalt broneeringu suurusest peavad teenuse kasutajad maksma tasu, mis enamasti jääb alla 14,2 protsendi broneeringu maksumusest. Kallimate broneeringute tegijatele on tasu väiksem.

Ööbimiskohtade omanikud peavad külaliste maksete käitlemiskulude kompenseerimiseks maksma kolm protsenti broneeringu maksumusest.

Ehkki Airbnb näol on tegemist väga eduka, senist reisimismudelit purustava ettevõttega, on ka riskid suured. Linnad, teiste hulgas ka Tallinn, kavatsevad kehtestada lühiajalistele üürijatele rangemad reeglid. Pealegi ei tea praegu mitte keegi, milline pandeemiajärgne reisimine olema hakkab.

Bloomberg kirjutab, et turismis ei pruugi taastuda pandeemiaeelne seis, sest inimesed on muutunud reisimise suhtes kartlikumaks ja see võib Airbnb ärile halvasti mõjuda.

Ehkki nüüd börsil, on Airbnb endiselt iduettevõte, mis on seni veel rohkem orienteeritud kasvule kui kasumiteenimisele, mistõttu tekib küsimus, kas ettevõttel on kasvuks piisavalt ruumi.