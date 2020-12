Lootus Brexiti kaubandusleppeni jõuda on hääbumas

Peaminister Boris Johnson ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen on andnud läbirääkijatele pühapäevani aega, enne kui tehakse otsus kas läbirääkimisi jätkata või alla anda.

Meeleolu langes pärast seda kui von der Leyen ütles tippkohtumisel Brüsselis EL-i liidritele, et ootused on madalad ja leppeta lahkumise tõenäosus on suurem kui leppeni jõudmise oma.

Iirimaa ja Saksamaa proovisid meeleolu tõsta ja nentisid, et ehkki lepe on «keeruline, on see endiselt võimalik».

Ent Johnson ütles, et leppeta lahkumine on «väga, väga tõenäoline». See tähendaks, et riik hakkab uuest aastast kauplema oma suurima kaubanduspartneriga Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) tingimustel.

«Kui on suur pakkumine, suur muutus selles, mida nad ütlevad, siis mina seda näinud pole,» ütles Johnson ajakirjanikele läbirääkimiste seisu kohta.

Kommentaarid ei suurendanud sugugi usaldust juba niigi languses olnud Briti naela suhtes, mis nõrgenes dollari suhtes üle ühe protsendi.

«Kauplejad keeravad naelale selja, sest praegune keelekasutus on palju tõsisem ja hirm leppeta lahkumise ees on märkimisväärselt kasvanud,» ütles CMC Marketsi turuanalüütik David Madden.

Briti pealäbirääkija David Frost ja tema EL-i ametikaaslane Michel Barnier püüavad leppeni jõuda pühapäevaks, seejuures on Brexiti üleminekuperioodi lõpuni jäänud vaid kolm nädalat.

Kõnelused on takerdunud konkurentsireeglite ja selle taha, mis määral saab EL-i ligipääsu Briti kalavetele.

Euroopa Liidu ametnikud on välistanud oma positsiooni viimasel hetkel muutmise ja blokk on avaldanud tagavaraplaani leppeta Brexiti juhuks, mida nähakse hoiatusena Londonile.

Johnson ütles reedel taas, et peamised probleemid on kalandus ja niinimetatud võrdne mänguväli. Eriti jääb Londonile ette klausel, mis nõuab Ühendkuningriigilt EL-i õigusega vastavuses olemist ka tulevikus.

Von der Leyen ütles tippkohtumise järel, et välja käidud «võrdväärsuse» reeglid ei ole kohustuslikud ja Suurbritannia võib tegutseda oma äranägemise järgi.

«Me lihtsalt kohendaks vastavalt sellele tingimusi meie turule ligipääsemise osas,» ütles komisjoni president. Johnsoni pressiesindaja sõnul jätaks see riigi siiski Brüsseli otsustega seotuks.

Johnsoni hinnangut, et Ühendkuningriik «õitseks korralikult» ka WTO reeglite alusel, mida tema nimetab «Austraalia tingimusteks», pole üldiselt omaks võetud.

Tollid ja kvoodid tõstaks kulusid ettevõtete jaoks, mis paneks need kõrgemate hindade kujul tarbijate õlule.

Seejuures on Euroopa Liit Ühendkuningriigi suurim kaubanduspartner, samas kui Austraalia on EL-i jaoks suuruselt 19. kaubanduspartner.