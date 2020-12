Riik eraldab elektribusside ostmiseks neli miljonit

«Rohegaasi senine laialdane kasutuselevõtt Eestis on näidanud, et diislikütusele on häid alternatiive. Täna saame öelda, et elektril sõitev ühistransport on teine etapp liikumaks säästlikuma liikuvuse poole. Töötame juba ka kolmanda etapiga, milleks on rohevesiniku kasutuselevõtt transpordis,» ütles Aas pressiteates.