Täpsemalt lisab Euroopa Keskpank 500 miljardit võlakirjade ostuprogrammi. Kokku on keskpank loonud koroonakriisiaegse majanduse turgutusmeetmeid 1,85 triljoni euro eest. Kuigi meetmeid pikendati esialgu 2022. aasta märtsikuuni, andis keskpank mõista, et raha võib tulla juurde veel ja pikemalt, kui Euroopa kriisis ägaval majandusel seda vaja läheb.

Võlakirjade ostuprogramm (nn PEPP) kutsuti ellu tänavu kevadel ning on mõeldud eelkõige selliselt, et Euroopa keskpank ostab turult riikide väljaantavaid võlakirju, millega loodab ka laiemalt võlakirjade järgi nõudlust tekitada. See omakorda aitab riikidel odavalt raha laenata.