Uuring: veerand Eesti elanikkonnast ei oma autot

Gjensidige kahjukäsitluse osakonna juht Maarika Mürk tõdes, et auto omamine ei ole pelgalt mugavuse küsimus. «Neljandik Eesti ühiskonnast saab ilma autota hakkama, aga enamikul on siiski oma igapäevaelu ilma autota raske ette kujutada,» ütles ta.

Mürk selgitas, et seda on raske ette kujutada eelkõige just väljaspool suurlinnu elavatel inimestel, kelle jaoks võib auto olla hädavajalik, et näiteks käia tööl või sõidutada lapsi lasteaeda ja kooli.