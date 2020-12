Kui kaebus läbi läheb, võivad Facebooki oodata nii trahvid kui ka käsk, osa firma osi ära müüa. Juttu on senimaani olnud Instagramist ja Whatsappist. Konkurentsiametnikud tõid välja, et just Instagrami ost 2012. aastal ja Whatsappi soetamine 2014. aastal olid suuremad sammud, mis konkurentsi tasalülitasid. Seetõttu on neil plaan minna Facebooki vastu föderaalkohtusse ning sundida kohtuotsusega mõlemat ära müüma.