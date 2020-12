Uuring ⟩ Enam kui kolmandik töötajatest kardab oma töö kaotada

Küsitluses uuriti, kuidas ollakse rahul oma praeguse tööelu ja töökorraldusega. Sellest selgus, et hirm palgakärbete eest on 48 protsendil inimestel ja töökaotust pelgab 37 protsenti. Poole aasta jooksul on 54 protsendil vastanutest jäänud palgatingimused samaks, seevastu 14 protsendil on palk kahanenud ja 12 protsendil kasvanud.