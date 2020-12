Ida-Viru ettevõtjad: maakonna sulgemine maksab miljoneid eurosid

«See on otsene šokk sektori ettevõtetele. Sektor soovib, et valitsus astuks dialoogi ja piirangud tehtaks vaid hädavajalikud. Ida-Viru on Eesti kolmas suurim maakond. See pole homogeenne. Ettevõtjad küsivad- kuidas mõjutab Narva covid situatsioon näiteks saja kilomeetri kaugusel asuvat Peipsi põhjaranniku väikest puhkemaja või Alutaguse laantes asuvat mõisa,» küsivad ettevõtjad. «COVID statistikat peetakse igapäevaselt omavalitsuste kaupa- siis peaks olema ju võimalik sulgemist ka sama detailselt juhtida?»

Üldine sulgemine pole ettevõtjate arvamuse kohaselt ka valdkonniti mõistetav. «Majutusasutuste põhiline küsimus on, et miks on kõik majutusasutused suletud? Kontaktivabad puhkemajad ei peaks selle alla mitte mingil kombel käima, seda enam, kui kogu turismisektori kulu ei suuda valitsus kinni maksta. Samuti tekitab arusaamatust väliõhu tegevuste keelamine-millega see põhjendatud on,» ütles Mäetaguse mõisahotelli perenaine Terje Rattur.

Positiivne on ettevõtjate teatel, et nii sotsiaalminister kui peaminister on välja öelnud, et sulgemine kompenseeritakse. See on tõesti hädavajalik, sest ettevõtjad kannavad sulgemisest tulenevalt väga suuri kulusid. Näiteks ühe SPA sulgemine üheks kuuks maksab 60 000 eurot ja ühe suure SPA sulgemine üheks kuuks maksab 350 000 eurot. Ida-Virumaal on neli suurt SPA-d, kaks mõisa SPA-d. Ainuüksi SPA-de sulgemise kulude kompenseerimine üheks kuuks on 1,52 miljonit eurot. Sellekevadine kogemus näitas, et SPA taasavamine maksis samas suurusjärgus kui selle sulgemine üheks kuuks. Seega tuleb ainuüksi Ida-Virumaa kuue SPA sulgemise kulu üheks kuuks ligi kolm miljonit eurot. Lisaks tegutseb turismisektori veel üle 200 väiksema ettevõtte.