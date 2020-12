Saunatootja aktsiaemissioon märgiti kümme korda üle

Pakutava aktsia hind oli 2,84 eurot, millest 0,1 eurot on nimiväärtus ja 2,74 eurot on ülekurss.

«Meie eesmärgiks on kaasatud kapital peagi kasutusse võtta ning jätkata ettevõtte kiire kasvuga. Algusest peale oli eesmärgiks jagada Saunumi patenteeritud tehnoloogiat eestimaalastega,» märkis Saunum Group AS-i asutaja ja nõukogu esimees Andrus Vare pressiteates.

Pakkumisega teenitud tulu, mida on ligi pool miljonit eurot, plaanib ettevõte kasutada tootearenduse finantseerimiseks ning turundus- ja müügitegevuse edendamiseks nii Eestis kui ka valitud eksportturgudel.

Uued aktsiad on plaanis võtta kauplemisele mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North, esimeseks kauplemispäevaks on 18. detsember või sellele lähedane kuupäev.