Kinnisvarafirma arendab Maardu-Iru piirkonda hiiglaslikku ärihoonet

Favorte müügijuhi Tarmo Rammo sõnul on hoone vastu huvi tundnud peaasjalikult tootmissektori ettevõtted. «Võrreldes muude sektoritega vaatavad tootmisettevõtted asukohta valides pikemat perspektiivi, sest tootmise liigutamine on võrreldes kontori kolimisega oluliselt aja- ja rahakulukam» ütles Rammo pressiteate vahendusel.

Ta selgitas, et antud piirkonnas hindavad tootmisettevõtted tulevikuperspektiivi esiteks üldise töökeskkonna arengu aspektist, kuid ekspordivõimekuse kasvu silmas pidades on olulisimaks argumendiks mugav ligipääs kõigile transpordikoridoridele – olgu selleks maantee, raudtee või lähedalasuv kaubasadam.

«Lisaks sellele läksid sel suvel riigi omandusse Vana-Narva maantee ja Saha-Loo tee ning nüüd vastutab nende arengu eest maanteeamet, kus on vastavad rekonstrueerimisprojektid juba algatatud,» ütles linnapea.

Arhipovi kinnitusel algavad ehitustööd kõnealustel teedel juba järgmisel või hiljemalt ülejärgmisel aastal. «Sisuliselt tähendab see, et vaid paari aastaga on kõik piirkonda läbivad teed ja ristmikud täielikult kaasajastatud turvalise liikluslahenduse, tänavavalgustuse ja kergliiklusteedega,» lisas ta.