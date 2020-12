Graafikud ⟩ Töötute arv tegi uue rekordi ja töötuse määr on nüüd üle 8 protsendi

Septembri algusest on töötute arv kasvanud üle kümnendiku ja trend tasapisi jätkub. Töötukassast märgiti, et kiireid liikumisi töötute arvus pole viimastel kuudel siiski toimunud. Novembri algusest on olnud suuremaid koondamisteatiseid 11 ettevõttelt, kus töö kaotas kokku 234 inimest. Endiselt tuli inimestel enim tööga hüvasti jätta majutus- ja toitlustusfirmades. Kõige enam on töötuid Ida-Virumaal (12,9%) ja vähem Jõgevamaal (5,1%).