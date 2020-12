Töötukassa tuleva aasta eelarve on 44 miljoniga miinuses

Töötukassa kulud kindlustushüvitistele, toetustele ja tööturuteenustele on uuel aastal prognoosi kohaselt 725 miljonit eurot. Võrreldes praeguse aastaga kasvavad tuleval aastal kulud ennekõike töötutoetusele ja töövõimetoetusele. Töötukassa teatel on kulude kasv ennekõike seotud COVID-19 mõjudega majandusele.

Töötukassa nõukogu esimees Peep Peterson tõi välja, et töötukassa tuleva aasta eelarve on küll 44 miljoniga miinuses, kuid see oli prognoositav. «Töötukassa saab talle pandud kohustustega hästi hakkama. Oleme kogunud reserve just selle eesmärgiga, et rasketel aegadel hakkama saada,» märkis ta.