USA alkoholihiid valis Liviko oma ainuesindajaks Eestis ja Lätis

Uuest aastast esindab Brown-Formani kaubamärke Eestis AS Liviko ja Lätis tütarettevõte SIA Liviko, teatas Liviko.

Brown-Formani tooteportfelli tuntumad kaubamärgid Eestis ja Lätis on Jack Daniel’s Tennessee Whiskey ja Finlandia Vodka, lisaks lai valik Šoti ühelinnaseviskisid Benriach, Glendronach ja Glenglassaugh.

Börsil noteeritud perefirma Brown-Forman on Ameerika kange alkoholi ja veiniettevõte ning on maailma kümne suurima alkoholitootja seas. 1870. aastal asutatud Brown-Formani alkoholi valikus on üle 25 kaubamärgi, mida müüakse üle maailma 170 riigis. Ettevõte annab tööd rohkem kui 4800 inimesele üle kogu maailma.