EfTENi neljas fond ostis võimsa summa eest Leedus logistikakeskuse

Kinnistul asuvad uus laohoone ja tootmishoone, kus on kokku ligi 44 000 ruutmeetrit renditavat brutopinda. Ostu-müügitehingu sõlmimisel renditakse mõlemad hooned Innovo logistika UAB-le vastavalt 15-aastasele rendilepingule.

Kinnistu asub suuremate transpordikoridoride juures, mis ühendavad Klaipėdat ja sadamat Kaunase ja Vilniusega. Palanga rahvusvaheline lennujaam on SBA logistika- ja tootmiskeskusest vähem kui 40 kilomeetri kaugusel.

SBA Group on Leedu kontsern, mis tegutseb mööbli- ja rõivatootmise ning kinnisvara sektoris. Grupi ettevõtetes on üle 5000 töötaja. SBA Furniture Group on Leedu mööblieksportija ning Innovo logistika UAB emaettevõte.