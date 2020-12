Raport: koroonakriis kiirendab majanduse automatiseerumist

«Koroonapandeemia toel saab hoogu üleilmsete majandussuhete muutumine. Võidavad need majandussektorid ja ärid, mida toidavad automatiseerimise, digitaliseerimise ja virtuaalkanalitesse kolimise trendid ning ka need, millele tulevad kasuks üha karmistuvad keskkonnanõuded,» ütles pressiteates Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov, kelle hinnangul on pärast kriisi lõppu majandus ja ühiskond tunduvalt digitaalsem.