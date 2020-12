Eesti mereteadlane otsib Läänemere kaladest vähi tekke põhjuseid

Thüneni instituudi korraldatud kalauurijate ekspeditsioon algas 1. detsembril Bremerhavenist ning kulges ümber Jüüti poolsaare ja läbi Taani väinade Läänemerre. Kõrvalpõikega Botnia lahte jõuab ekspeditsioonilaev Walther Herwig III seekordse ekspeditsiooni lõpuks Soome lahte. Tartu Ülikooli teadur Randel Kreitsberg rääkis, et see on tal juba teine ekspeditsioon samal laeval, Põhjamerel tegi ta teadustööd ka eelmisel aastal. Lisaks kalade uurimisele filmiti ja pildistati ekspeditsioonil merepõhja ning võeti veeproove.