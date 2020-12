Vase hind on kerkinud peaaegu kaheksa aasta kõrgeimale tasemele, rauamaak on selle aasta enim kallinenud varaklass. Teiste metallide, nagu alumiinium ja tsink, hind on kallinenud alates septembri lõpust 15 protsenti ning alates mai keskpaigast 40 protsenti või enamgi.