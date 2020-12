Kinnisvaraarendaja rajab Kiili valda 120 miljoni eurose logistikapargi

Hammerheadi juhatuse liige Rasmus Tali lisas, et üle 20-hektarilise logistikapargi rajamine võtab aega üle seitsme aasta. «Meie jaoks sai otsustavaks see, et kinnistutel on juba kehtiv detailplaneering, mis võimaldab projektiga koheselt alustada,» lisas ta.