Keskpank: vaatamata keerulisele olukorrale Eesti väliskaubandus paraneb

Samas märkis Rell pressiteates, et suve alguses jõudsamalt kasvama hakanud üleilmne kaubavahetus on viiruse teises laines siiski taas aeglustumas.

Relli sõnul võib sellele tuginedes arvata, et ka aasta viimastel kuudel üldine nõudlus rahvusvahelistel kaubaturgudel pigem toetab Eesti eksporti. «Samas tuleb arvestada, et viiruse teise laine kulg erineb riigiti ning taaskehtestatud rangemad piirangud pärsivad nii kaupade liikumist kui ka ettevõtjate ja tarbijate kindlustunnet,» lisas ta.

Rell märkis, et jooksevkonto pöördus kolmandas kvartalis puudujääki ning oli -2 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP). «Kaupade ekspordi ja impordi saldo on väikeses puudujäägis. Teenuste kaubavahetuse saldo püsib küll plusspoolel, kuid vähenes kolmandas kvartalis märgatavalt,» lisas Rell.

Ta selgitas, et see tulenes arvutiteenuste impordi rohkem kui neljakordsest kasvust, mis on seotud välismaalt immateriaalse põhivara soetamisega info ja side tegevusalal. Teenuste ekspordis jätkasid aga plusspoolel IKT teenused ning finants- ja kindlustusteenused, sest nõudlus sedalaadi teenuste järele on Relli sõnul kriisiperioodil jätkuvalt kasvanud.